知人女性とSNS上でもめていた女性に土下座をさせたとして、福岡県警中央署は13日、無職の少年（15）とアルバイトの少年（19）=いずれも福岡市東区=を強要容疑で逮捕し、発表した。容疑を認めている。平日夜の警固公園=2023年7月13日午後8時32分、福岡市中央区天神2丁目、伊藤未来撮影署によると、6月9日午後8時ごろ、福岡市中央区天神2丁目の警固（けご）公園で、福岡県大野城市に住む女性（18）に「土下座しろ、早く」などと