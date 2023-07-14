男性が後ろから殴られ、胸のあたりを刃物のようなもので刺される殺人未遂事件があった。事件の現場から、岡山放送の中村香月記者が中継でお伝えする。事件は14日午前7時10分ごろ、香川・高松市小村町の路上で発生、歩いて出勤していた61歳の男性が、背後から来た男に棒のようなもので殴られ、胸の辺りを刃物のようなもので刺された。犯人の男は凶器を持ったまま逃走していて、警察によると年齢は40〜50歳くらい、身長170cmくらいの