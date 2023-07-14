日産自動車は14日、発電用エンジンに取り付けられているホースに不具合があったなどとして、4件のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。対象は「ノート」「セレナ」「ノートオーラ」「リーフ」「キックス」の計5車種で延べ109万5458台（2016年8月〜23年3月製造）。【画像】日産自動車の傘下に入った三菱自動車はどう生き残るか「周回遅れのトップランナーになる」国交省によると、このうち48万4025台分につい