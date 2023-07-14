「送料無料」という表記に異議あり！現場のトラック運転手が「送料無料」にモヤモヤする理由とは（写真：Graphs／PIXTA）危機せまる「2024年問題」、「送料無料」の実態、「トラガール」の違和感、「コロナ禍」の苦労、根深い「飲酒問題」など、まさに“モヤモヤ大渋滞”の物流業界。本稿では、元トラックドライバーでライターの橋本愛喜さん著『やさぐれトラックドライバーの一本道迷路 現場知らずのルールに振り回され今日も荷