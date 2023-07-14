【ソウル聯合ニュース】韓国男性グループのＳＵＰＥＲＪＵＮＩＯＲ（スーパージュニア）のメンバーのうち、ウニョクとドンヘ、キュヒョンが所属事務所のＳＭエンタテインメントと再契約を結ばなかった。同社は１４日、この３メンバーについて「別途に活動する」と明らかにした。だがＳＵＰＥＲＪＵＮＩＯＲとしてのグループ活動は、今後も同事務所とともに継続する予定だ。ウニョクとドンヘはデビュー１８年で、キュヒョンは