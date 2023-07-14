Snow Manの目黒連（26）にとって初の連ドラ単独主演作となる「トリリオンゲーム」（TBS系）が14日にスタートするが、早くも難題浮上である。ジャニーズ性加害問題がついに国際問題化…国連始動で“スルー”してきた岸田政権ビクビク目黒は昨年10月期のドラマ「silent」（フジテレビ系）で中途失聴者の青年を演じ話題に。同時期に、NHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」（NHK総合ほか）で朝ドラと二刀流だったことも合わせて注目