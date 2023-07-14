 7月17日の「世界絵文字デー」に先立ち、Emojipediaが、iOS17で追加される可能性のある2023年の絵文字候補のサンプルデザインを公開しました。毎年9月にUnicode Consortiumによって新しい絵文字セットが正式に承認されますが、今年の候補となっている絵文字は、ライム、フェニックス、ジェンダーニュートラルな家族のものなど多岐にわたります。 ■3行で分かる、この記事のポイント1.新しい絵文字セット「Emoji 15.1」の