損保ジャパンの出向者はビッグモーターによる不正請求につながった工場の営業ノルマを黙認していた（写真：編集部撮影）中古車販売大手・ビッグモーター（東京都港区、兼重宏行社長）が、事故車修理における保険金を不正に水増し請求していた問題で、損害保険ジャパンとの癒着疑惑が一段と強まってきた。疑惑を解明するうえで、最大の焦点となるのは「営業ノルマ」だ。「アット」と呼ぶ営業ノルマの実態不正の経緯などについて調べ