第105回全国高校野球選手権記念大分大会は13日から2回戦に入った。第1シードの明豊は快勝で初戦を突破したが、第3シードの藤蔭はエースのアクシデントもあり、鶴崎工に逆転で敗れる波乱が起きた。佐伯豊南は宇佐産業科学に競り勝った。14日も2回戦3試合がある。大分豊府―明豊二回裏明豊、柴田が大会第1号の右越え本塁打を放つ。捕手渡辺=2023年7月13日午前9時58分、別大興産、奥正光撮影◇（13日、第105回全国高