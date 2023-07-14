太陽光発電事業に絡み、取引先から預かった4億2000万円を着服したとして業務上横領罪に問われたコンサルティング会社「トライベイキャピタル」（東京都千代田区）前代表の三浦清志被告（44）は14日、東京地裁（坂田威一郎裁判長）で開かれた初公判で起訴内容を否認した。三浦被告は国際政治学者の三浦瑠麗さんの夫。最高裁判事全員が補足意見5人丁寧に経産省トイレ利用制限訴訟起訴状によると、三浦被告は2019年10月、トラ