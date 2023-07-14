俳優の堺雅人が１４日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）にスタジオ生出演した。堺は、主演する１６日にスタートする同局系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ（ヴィヴァン）」（日曜・午後９時）のＰＲで共演する阿部寛、二階堂ふみと共に出演。堺にとっては、「半沢直樹」の２０２０年版以来、３年ぶりの日曜劇場。同ドラマは「半沢―」を始めとする日曜劇場ドラマなど、数多くのヒット作を手掛けた同局の名