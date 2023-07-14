女優の広瀬すず（25）が出演するサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」のCMの放送が7月10日に始まった。ビールを含め、酒のCMは初めてという広瀬は同日に開かれた新CM発表会見で「大人になったと実感しました」と笑顔で語るなどゴキゲンだが、CMを見た視聴者からは《サントリーは広瀬すずが25歳になるの待ってたんだろうね》という声がツイッターに上がった。 酒のCMに25歳未満の者を起用しないとの業界ルールができたのは2016