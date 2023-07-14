2017年12月のディナショーを最後に活動休止状態にある、中森明菜（58）。明菜はデビュー40周年の昨年、再始動に向けて新たな個人事務所を設立。8月に公式ツイッターアカウントを開設している。久々の復帰の兆しにファンの期待は高まったが、いまだ健康状態は安定していないという。《いつも応援してくださるファンのみなさまへ。本日はデビュー記念日となります。こんなにも長い間、みなさまと共に過ごさせていただき、本当に