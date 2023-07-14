◆男子テニス▽シカゴチャレンジャー（１３日、米イリノイ州シカゴ）シングルス２回戦で、元世界４位の錦織圭（ユニクロ）が、世界３０２位のスカンデル・マンスーリ（チュニジア）を７―６、６―４で下し、準々決勝に進んだ。８強入りは、故障による長期離脱から復帰初戦で優勝したカリビアン・オープン（６月）以来、２大会ぶりとなった。第１セットは、度重なるブレイクチャンスをいかせなかったが、タイブレイクを７―１