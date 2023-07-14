米食品医薬品局（FDA）は13日、製薬大手ペリゴの経口避妊薬「オピル」（ノルゲストレル）について、医師の処方箋（せん）なく市販することを承認したと発表した。米国における経口避妊薬の市販は初めてで、10代の若者らが薬局やオンラインで容易に入手することが可能となる。【写真】肥満症の薬、30年ぶり米国で登場へオピルは約50年前から処方薬として使用されてきたが、医療機関の受診が必要だった。市販可能となれば、これ