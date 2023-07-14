『モーニング娘。』らが所属するアイドルプロジェクト『ハロー！プロジェクト』の25周年を記念したコンサートが９月９、10日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されることが発表された。コンサートでは『モーニング娘。’23』、『アンジュルム』、『Juice=Juice』、『つばきファクトリー』、『BEYOOOOONDS』らに加え、10日の昼公演には保田圭（42）、矢口真里（40）、市井紗耶香（39）らモー娘。OGが出演する。’98年１月28