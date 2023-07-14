手塚治虫さんの漫画『火の鳥』望郷編を映画化した新作アニメが、エンディングが異なる2作品として劇場公開・配信されることが決定した。ディズニープラスでタイトル『火の鳥 エデンの宙』として9月13日に世界独占配信、映画版は『火の鳥 エデンの花』として11月3日に公開される。あわせてキャスト情報が解禁となり、宮沢りえ（主演）、窪塚洋介、吉田帆乃華、イッセー尾形が出演する。【動画】すごい迫力！公開された映画『火の