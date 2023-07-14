なんだこれは…ランクル40とランクル70を融合させた謎のモデルとは2023年1月に開催された「東京オートサロン2023」でお披露目された「ランドクルーザー40×ランドクルーザー70」。約半年後の7月上旬に改めて実車が展示されましたが、何かが違うようです。トヨタ「ランドクルーザー40×70」がお披露目されました！オールドランドクルーザーファンから注目を集めているランクル40×70はランクルBASEが手掛けたモデルです。【