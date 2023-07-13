ウクライナ軍の反転攻勢が続く南部ザポロジエ州の占領地を担当するロシア軍第５８諸兵科連合軍のイワン・ポポフ少将は、上層部と対立した「困難な状況」を理由に自身が解任されたことを認めた。本人の音声メッセージが１２日、軍出身のグルリョフ下院議員の通信アプリ「テレグラム」に投稿された。ポポフ氏によれば、ウクライナ軍による砲撃への対策が不十分なため、ロシア軍に「多数の死傷者が出ている」として上層部に問題提