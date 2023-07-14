梅雨の時期は食中毒に注意が必要です。中でも、コロナ禍で半減していたカンピロバクターによる食中毒が現在、国内で相次いでいます。主に生や半生の鶏肉から感染する細菌であるカンピロバクターは、まれに難病を引き起こしたり、後遺症が残ったりすることもあるため、厚生労働省などが注意を呼びかけています。どのような対策があるのか、まとめました。（朝日新聞デジタル企画報道部・朽木誠一郎）【イラスト解説】できてる？梅