現地時間7月14日（木）、映画俳優組合（SAG-AFTRA）は映画会社及びテレビ局に対してストライキを実施することを決定した。これまで約1か月、SAG-AFTRAは映画会社を代表する映画製作者協会（AMPTP）と交渉してきたが進展はなく7月13日（水）に契約が失効。交渉委員会から提出されたストライキ勧告を承認することを全会一致で決定した。雑誌『バラエティ』のオンライン版によるとSAG-AFTRAの契約に基づいて行われているテレビ番組や