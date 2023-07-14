日本の「ヤリス」とはかなり違うトヨタのメキシコ法人は2023年7月27日、エントリーコンパクトカーの新「ヤリス ハッチバック」を発売します。日本国内で展開されるコンパクトカーのヤリスとは異なるモデルです。日本仕様とはだいぶ違う！ 新「ヤリス」メキシコで登場ヤリスはエントリークラスのコンパクトカーで1999年に登場。【画像】なんかデカイ!? 最新「トヨタ顔」になった新型「ヤリス ハッチバック」を画像で見る（5