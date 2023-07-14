100万円メダカ『信長』日本人に古くから親しまれている「メダカ」に異変。ブリーダーや愛好家の参入が相次ぎ、いまやニシキゴイ、キンギョに次ぐ高級観賞魚になっているのだ。ペアで数万円は当たり前、1匹数十万超えも続出している。メダカに何が起きているのか、爆騰の秘密に迫った子供にとって馴染み深い魚といえば、メダカだろう。学校で童謡を歌ったり、飼育したり、雌雄の見分け方を習ったり。誰もが幾度となく目にしてき