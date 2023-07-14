◆第１０５回全国高校野球選手権記念千葉大会▽２回戦船橋二和５―３行徳（船橋市民）９回の追い上げも２点、及ばなかった。それでも行徳・米紀洋中堅手（３年）はやりきった表情を浮かべた。右で投げられなくても諦めなかった。米は、漫画「ＭＡＪＯＲ」の主人公・茂野吾郎と同じく、右肩を故障し、左投げに転向した。６歳で野球を始め、投手兼内野手だった小学生の頃は、市川市内の選抜チームに選ばれるほどの実力だった