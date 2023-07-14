医学雑誌『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン（The New England Journal of Medicine）』に今月6日、舌が緑色に変色し、毛が生えたようになった米オハイオ州の64歳喫煙者のケースが掲載された。いったい何があったのか。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。舌は健康のバロメーターなどと言われるが、通常はピンク色の舌が黒や緑に変わったらギョッとするだろう。米オハイオ州に住む64歳の男性もそ