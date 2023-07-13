米国時間の2023年6月6日より実施されたアップルの開発者イベント「WWDC 2023」では、頭に装着することで現実空間上でさまざまなアプリが利用できる「空間コンピュータ」をうたうXRデバイス「Vision Pro」が発表され、非常に大きな注目を集めました。今回のWWDCではそれ以外にもさまざまなデバイスやサービスが発表され、中でも注目されたのは各種デバイスに向けたOSのアップデートです。とりわけ多くの人が利用しているiPhone向け