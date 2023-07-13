【AFP＝時事】フランス南部ベジエ（Beziers）で13日、動物愛護団体が闘牛に抗議するデモを行った。デモは市内の闘牛場前で、「動物の倫理的扱いを求める人々の会（PETA）」の呼び掛けで行われた。一人が「牛に自由を！闘牛を廃止しよう」と書かれた旗を掲げ、その周囲に、頭に角を着け、血に見立てた赤い液体を体に掛けた参加者が地面に横たわり、闘牛をやめるよう訴えた。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・スペインの人気闘