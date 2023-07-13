元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」の宮迫博之（53）が13日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの芸能界の“恩人”に苦言を呈す場面があった。「【明石家さんまさんへの提言】」というタイトルで投稿された動画。宮迫はさんまが座長を務める「笑輪の笑い〜Born ready達〜全国ツアー」にサプライズゲストとして出演。そこで、多くの時間を過ごしたというが“お笑い怪獣”のパワーに圧倒され続けたという。それは、新幹線で