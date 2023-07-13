株式会社ポケモンは7月13日（木）、「ポケモンセンターオンライン」にて3種類のポケモンたちをモチーフとした「ぎゅっと抱くっしょん」を発売した。価格はいずれも税込1万2100円である。7月13日（木）から、「ぎゅっと抱くっしょん」が、ポケモンセンターオンラインで取り扱い開始！ラインナップはミニリュウ・オオタチ・シビビールの3匹！思わずぎゅっと抱きしめたくなる大きさの​​、ビーズクッション​&#82