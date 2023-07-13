【AFP＝時事】米カリフォルニア州の海でサーファーたちを襲うラッコが「指名手配」された。サンフランシスコから車で南に90分ほどの町、サンタクルーズ（Santa Cruz）の野生動物当局は、この危険なラッコについて注意喚起を行っている。当局によると、ラッコは5歳の雌だという。サーファーへの攻撃は過去数週間にわたって報告されているが、ここ最近では凶暴性が増している。10日にツイッター（Twitter）に投稿された動画に