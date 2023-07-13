帯番組の“曜日違い”の出演者は、“ライバル”なのか……。【写真】粗品の元妻が入籍直前にインスタ投稿した“匂わせ写真”星野源と霜降り明星。ともにラジオ『オールナイトニッポン』（以下、ANN）のパーソナリティを務めている。星野は毎週火曜日、霜降りは金曜日放送だ。『霜降り明星のオールナイトニッポン』で粗品が星野源ディスそれは8日（7日25時）放送の『霜降り明星のオールナイトニッポン』の出来事。「霜降り明