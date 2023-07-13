イーロン・マスク氏による買収以降、仕様変更が相次ぐTwitter。一方、メタ（米）は同社が運営するInstagramに付随するサービスとしてThreadsのサービスを開始して話題を集めています。そこで、Twitterを毎日利用する全国の10〜60代以上の男女534人を対象に、「Twitterの利用状況」に関する調査をしたところ、「他SNSへの移行を検討」「既に移行先SNSを利用」している人は約4割であることが分かりました。【グラフ】Twitter→他SNS