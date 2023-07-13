常習的脅迫の罪などで起訴されている元参議院議員のガーシー被告側が、保釈請求を退けられたことを不服として申し立てていた準抗告について、裁判所は訴えを退ける決定を出しました。ガーシー被告（51）、本名・東谷義和被告は芸能人を常習的に脅迫した罪などに問われています。今月10日に保釈請求を行いましたが、きのう、東京地裁に退けられていました。この決定を不服として、ガーシー被告側がきょう、準抗告を申し立てていまし
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