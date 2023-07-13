〈強制性交等未遂で逮捕〉「BiSHのようなMVをつくるんだ」と地下アイドルを新座のラブホテルへ。カメラを回し、脱がせて「好きだー」…逮捕された男は元バンドマンのプロデューサー（45）地元では愛妻家、義母は直撃に… 埼玉県・新座市のホテルで20代の女性に性的暴行をしようとしたとして、埼玉県警新座署は6月27日、アイドルプロデューサーの宇賀神雄一容疑者（45）を強制性交等未