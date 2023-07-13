１０年宝塚記念覇者で、同年凱旋門賞で２着に入ったナカヤマフェスタ（牡１７歳）が種牡馬を引退することが１３日、明らかになった。（株）ジェイエス＆アロースタッドがツイッターで発表した。現役引退後は種牡馬として活動していた。今後はうらかわ優駿ビレッジＡＥＲＵで功労馬として余生を過ごす。同馬は０８年にデビュー。２戦目で東スポ杯２歳Ｓを制し、重賞初Ｖを飾った。翌０９年、３歳時は牡馬クラシックを“皆勤”。