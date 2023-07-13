【AFP＝時事】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン、Kim Jong Un）朝鮮労働党総書記が今週、新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）発射の指導に当たった際、金氏の机の上に折り畳み式のスマートフォンとみられる物が置かれていたとして、注目が集まっている。朝鮮労働党の機関紙、労働新聞（Rodong Sinmun）が13日に公開した写真には、前日12日に「火星砲18（Hwasongpho 18）」の発射に立ち会う金氏の前に、サムスン電子（Samsung Electr