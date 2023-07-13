山梨県庁山梨県富士河口湖町にある私立の素和美中で、教員免許を持たない校長と職員が2021〜22年度に計196時間、授業していたことが13日、県への取材で分かった。県は教育職員免許法違反に当たるとして、昨年7月に改善を求めて指導。学校側は取材に、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、教員の確保が困難になったと釈明した。県や素和美中によると、教員免許を全く持たない校長が21年度に計42時間、数学の授業を受け持った。