写真・時事通信静岡県議会で、7月12日、最大会派の「自民改革会議」から、川勝平太県知事に対する不信任決議案が提出された。その採決は日付をまたぎ、13日午前1時前に、賛成50、反対18で否決された。「地方自治法により、首長の不信任決議には議員の3分の2が出席し、4分の3以上の賛成が必要となります。静岡県議会の定員は68人ですから、不信任決議には51票が必要ですが、1票足りませんでした。反対した18人は、川勝知事を支