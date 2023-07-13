元モーニング娘。の加護亜依が１３日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに動画を新規投稿。「【加護亜依がスナックのママに】はじめては三上悠亜ちゃんに捧げます」と題してトークを繰り広げた。スナックのママに憧れているという加護が「都内某所でスナックをオープン」したという設定。元ＳＫＥ４８でセクシー女優を引退したタレント・三上悠亜を「スナック亜依」の初めてのゲストとして招いた。元々ハロー！プロジェク