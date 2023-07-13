日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１３日、サッカー女子Ｗ杯オーストラリア・ニュージーランド大会（７月２０日開幕）の国内でのテレビ放送について、ＮＨＫと合意したとＦＩＦＡと確認が取れたことを発表した。ここまで主要国の中では日本だけがテレビ放送をする放送局が決まっていなかったが、開幕１週間前に朗報が届いた。ＪＦＡの田嶋幸三会長は「この度、ＦＩＦＡとＮＨＫとの間の交渉がまとまり、ＦＩＦＡ女子ワールドカッ