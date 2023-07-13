「昔の『たべっ子どうぶつ』のパッケージにいた、耳がモコモコした謎の動物。ガチャガチャになったのでついに謎が解けるかと思ったら、表記が衝撃的でした」【写真】どうぶつの名前は、このように書かれていましたこのようにツイートされたのは、『花さか天使テンテンくん』などの作品で知られる漫画家の小栗かずまたさん（@kazumata_oguri）。「たべっ子どうぶつ」は、株式会社ギンビスが販売するビスケット菓子です。同社のロン