◆パ・リーグ日本ハム２―３楽天（１３日・エスコン）日本ハムは４位・楽天に２―３とまたも１点差で敗れ、今季ワーストを更新する７連敗。東映時代の６９年８月（６戦連続）以来、球団５４年ぶりとなる６試合連続１点差負けとなった。同点で迎えた９回。新庄監督は守護神・田中正をマウンドに送ったが、２死一、三塁から２番・小深田に中前適時打を浴びた。外構えの直球が内に入り、右腕は天を見上げた。打線は９安打を放