大容量 & 高コスパで人気の【コストコ】では、お買い物に行くとあまりの品数に何を買うか迷ってしまいますよね。特にスイーツは新作も多く、購入品を見極めるのが難しいかもしれません。そこで今回は、マニアも絶賛する、安定の高コスパスイーツを厳選してご紹介します♪ 誰もが欲した新作ケーキが爆誕！「ストロベリーカスタードクリームケーキ」 最初にご紹介するのは、コス