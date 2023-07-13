滝沢秀明社長（41才）が設立した芸能事務所「TOBE」。7月2日に元V6の三宅健（44才）、7月7日には元King & Prince（以下キンプリ）の平野紫耀（26才）と神宮寺勇太（25才）が合流を発表した。目まぐるしい展開に複雑な思いを抱くファンも少なくないようだが、TOBEは今後どのようなプランで動いていくのか。【写真】白Tシャツ、車に乗り込む三宅健。他、キンプリ時代のカラーの花束を持つ平野紫耀と神宮寺勇太の近影、隣にはW