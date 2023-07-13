巨人・坂本勇人内野手（３４）が１３日、プロ野球「マイナビオールスターゲーム２０２３」（第１戦＝７月１９日・バンテリンドーム、第２戦＝２０日・マツダスタジアム）の出場を辞退し、球団を通じて談話を発表した。「昨年に続いて辞退することになってしまい申し訳ありません。オールスターに出場できることも励みにしていたので残念です。１日でも早くグラウンドに戻れるように頑張ります」ＮＰＢからは「右太もも二頭筋長頭肉