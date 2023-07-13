カップルYouTuber「てりやきチャンネル」が、12日に結婚を報告した。同棲する“おにいさん”と“おねえさん”のほんわか自炊風景で親しまれ、登録者69.9万人（12日現在）、レシピ本も出版する人気とあって、祝福の声が相次いだ。【動画】てりやきチャンネルおにいさん＆おねえさん→夫&妻に 結婚報告この日「【ご報告】結婚しました！」と題した動画を投稿し、結婚を発表。概要欄の登場人物はおにいさん：夫、おねえさん