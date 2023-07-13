俳優のモーガン・フリーマン（８６）が「伝染性感染症」にかかり、今週行われた記者会見を欠席した。モーガンは、ニコール・キッドマンやゾーイ・サルダナと共演するパラマウント＋の新シリーズ『スペシャル・オプス：ライオネス』のプロモーションために渡英する予定だったものの、見送ったかたちだ。 【写真】相変わらずお美しい！共演者のニコール・キッドマン モ&#1254