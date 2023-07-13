任天堂の人気RPG「ファイアーエムブレムエンゲージ」でキャラクターデザインを務めた人気イラストレーター・Mika Pikazo氏が13日、自身のツイッターを更新。過去に投稿した海賊版を肯定する発言が問題となっていることに対し、謝罪した。Mika Pikazo氏は鮮やかな作風で人気を博し、多くのライトノベルのイラストを手掛けるほか、任天堂「ファイアーエムブレムエンゲージ」、カゴメ株式会社の食品擬人化プロジェクト「ナポ