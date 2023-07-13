【AFP＝時事】世界保健機関（WHO）は12日、鳥インフルエンザについて、哺乳類への感染が最近急増していることで、ヒトに感染しやすく適応する恐れがあると警告した。2021年後半以来、欧州は過去最悪の鳥インフルエンザの流行に見舞われ、北米と南米でも深刻な流行が起きている。多くは1996年に初めて確認された鳥インフルエンザA（H5N1）ウイルスによる。WHOは「鳥インフルエンザウイルスは通常、鳥類の間で感染が拡大するが、