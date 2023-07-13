ロシアによる侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は12日、リトアニアで開かれた北大西洋条約機構（NATO）首脳会議の閉幕後に会見し、「戦争が終われば、ウクライナは間違いなくNATOの一員になるとの確約を得た」と述べた。同国大統領府が発表した。【写真】NATO首脳会議に顔をそろえたウクライナのゼレンスキー大統領（右手前）とバイデン米大統領（中央左）らゼレンスキー氏はこの日、首脳会議に合わせて初めて開かれ